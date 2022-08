Vater lässt kein gutes Haar an Tirols Suchtkonzept

Monatelange Wartezeiten in der Kinderpsychiatrie

Auf Seite 100 wird zwar erwähnt, dass 2017 sechs stationäre Betten für Suchtkranke in der Kinder- und Jugendpsychiatrie Hall errichtet wurden, es aber trotzdem monatelange Wartezeiten gebe. Dazu gebe es „große Versorgungslücken“ in Tirol durch fehlende Kinder- und Jugendpsychiater. Auf Seite 103 werde „in aller Überraschung“ sogar die ,Schaffung einer offenen kinder- und jugendpsychiatrischen Krisenstation’ empfohlen, die permanent als solche zur Verfügung stehe. „Doch warum werden keine Zahlen genannt, die über Jahre hinweg auf einen solchen Bedarf hätten schließen lassen?“, fragt er sich.