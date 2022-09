Rudi Anschober: Alles hängt zusammen

Warum bleiben in Wien die meisten Dächer leer, obwohl sechs Quadratkilometer Dachflächen sehr gut geeignet sind für Solaranlagen? Warum hat eine Stadt wie München ein Vielfaches an erneuerbarer Energie? Warum gibt es in Westösterreich keine Windkraft? Es braucht Speicher und Grünen Wasserstoff, einen Ausbau der Netze - und Sparen, was nur geht.