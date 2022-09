Mit der „Krone“ knallharte MMA-Action miterleben

Jetzt wird‘s ernst! Mit der 11. Cage Fight Series macht am Freitag, 9. September, eine der etabliertesten Mixed-Martial-Arts-Eventreihen Mitteleuropas in der Arena Nova in Wr. Neustadt Station, die Vorkämpfe gibt‘s live ab 18.30 Uhr auf krone.at (siehe auch Trailer oben). Jetzt registrieren und am Freitag mitschauen!