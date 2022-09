Taifun bedroht Teile Japans und Südkoreas

Sie rief die Inselbewohner und Inselbewohnerinnen des südlichsten Amtsbezirks Okinawa zu Vorsicht auf. Am Samstag befand sich der Taifun mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 200 Kilometern in der Stunde vor den japanischen Sakishima-Inseln nahe der Hauptinsel Okinawa. Okinawa ist in Japan als Urlaubsparadies bekannt.