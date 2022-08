Video zeigt dramatische Rettung von Fischern

Das Unglück ereignete sich in der Vorwoche in der Nähe des Bundesstaates Selangor. Die Seeleute wurden von einem Unwetter überrascht. 16 Stunden lang hatten sich die Männer an einem aus dem Wasser ragenden Felsen festgeklammert und um ihr Leben gekämpft. Immer wieder klatschten meterhohe Wellen gegen den Felsen.