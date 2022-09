Mobiles Solarlicht für mehr Sicherheit am Schulweg

2600 Aktionsplakate

Unter dem Motto „Augen auf, wir sind zurück“ wenden sich das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) und die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA) mit ihrer Schulwegaktion direkt an die Autofahrer. Sie werben mit 2600 Aktionsplakaten in oberösterreichischen Gemeinden für mehr Aufmerksamkeit und Rücksichtnahme gegenüber Kindern im Straßenverkehr. „Wir wollen verstärkt ins Bewusstsein rufen, dass Kinder aus dem Vertrauensgrundsatz ausgenommen sind und gerade im Schulumfeld besondere Achtsamkeit geboten ist“, kündigt Sabine Kaulich (KFV) an.