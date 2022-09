„Vor zwei Stunden gab es beim Nachbarn Einbruch!“

Eine 88-Jährige wurde am Freitag kurz nach Mittag auf ihrem Festnetzanschluss von einer weiblichen Person, die sich als Beamtin der Polizei Neuhofen vorgestellt hatte, angerufen. Die Anruferin erzählte, dass in Neuhofen an der Krems soeben eine Gruppe von Einbrechern festgenommen worden seien. Auf einer bei den Tätern sichergestellten Liste scheine auch der Name der 88-Jährigen auf. Für den Fall, dass sie Geld, Wertgegenstände oder Goldbarren zu Hause lagere, sollte sie gewarnt sein, da nicht alle Täter festgenommen werden konnten. Auf diese Warnung ging die Pensionisten nicht ein und das Gespräch wurde beendet.