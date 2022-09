Amazonas: 33.116 Brandherde allein im August

„Erneut steht der Amazonas-Regenwald in wütenden Flammen. Feuerlegende Landräuber und Farmer müssen kaum rechtliche Konsequenzen fürchten, da auch die brasilianische Regierung unter Jair Bolsonaro von wirtschaftlicher Gier getrieben wird. So ist das erlassene Dekret ein zahnloses Scheingesetz, das den Amazonas nicht beschützen kann“, so Waldexperte Lukas Meus.