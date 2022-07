Abholzungen im Amazonas erreichen Rekordhoch

Am Freitag veröffentlichte Daten des brasilianischen Institutes für Weltraumforschung (INPE) zeigten erschreckende Werte. Demnach wurden von Jänner bis Juni dieses Jahres 3988 Quadratkilometer des Amazonas-Regenwaldes gerodet. Das entspricht in etwa der fünffachen Fläche von New York City. Das ist ein Höchstwert seit Beginn der Aufzeichnungen 2015.