Spears-Sohn bricht Schweigen - Britney rastet aus

Es waren schwere Vorwürfe, die Britney Spears‘ Ex Kevin Federline vor einigen Wochen an die Öffentlichkeit gebracht hat. Die gemeinsamen Söhne Sean Preston (16) und Jayden James (15) wollen ihre Mutter nicht mehr sehen, würden sich unter anderem für die Nacktfotos, die die Sängerin regelmäßig auf Instagram veröffentlicht, schämen. Doch was ist dran an den Problemen, mit denen die Familie der „Pop-Prinzessin“ gerade zu kämpfen hat? Jetzt meldete sich der Jüngere der beiden Teenager-Buben zu Wort. Und das schmeckt der Sängerin so gar nicht ...