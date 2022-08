Britney Spears macht Familie schwere Vorwürfe

„Militante“ Therapien

In der Audioaufnahme beschreibt sie, dass sie 2019 gegen ihren Willen in eine Nervenheilanstalt gebracht wurde, weil sie bei den Proben sich gegen eine Tanznummer ausgesprochen hatte. Laut Britney musste sie sich in der Klinik vor anderen ausziehen und „militante“ Formen von Therapie ertragen: „Sie haben mir das Gefühl eingetrichtert, dass ich sie brauche. Und sie haben gedroht ‚Wenn du nicht tust, was wir dir sagen, werden wir dir zeigen, wer hier der Boss ist!“