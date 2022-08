Spears: Clips zeigen heftigen Streit mit Söhnen

Kevin Federline legt mit Vorwürfen gegen seine Ex-Ehefrau Britney Spears nach. Nachdem der Tänzer in einem Interview für eine TV-Show darüber gesprochen hatte, dass die gemeinsamen Söhne Jayden James und Sean Preston ihre Mama nicht mehr sehen wollen, veröffentlichte er nun eine Reihe an Videos, die heftige Auseinandersetzungen zwischen der Sängerin und ihren Kindern zeigen. Zuvor hatte Spears gegen ihren Ex und ihre Söhne auf Instagram ausgeteilt.