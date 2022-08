Britney Spears: Söhne wollen Mama nicht mehr sehen

„Ich erinnere daran, dass das Trauma und die Beleidigungen, die mit dem Ruhm und diesem Geschäft einhergehen, nicht nur mich, sondern auch meine Kinder betreffen“, fuhr Spears in einem weiteren Posting fort. „Ich bin nur ein Mensch und habe mein Bestes gegeben.“ 15 Jahre lang sei sie unter Vormundschaft gestellt gewesen und in allen Bereichen ihres Lebens kontrolliert worden, so die Sängerin. Sie habe sogar die Erlaubnis gebraucht, eine Kopfschmerztablette zu nehmen. „Ich sollte weitaus mehr machen als wie ein Baby oben ohne am Strand zu liegen!!!“, verteidigte sie sich gegen die Kritik an ihren Nacktfotos.