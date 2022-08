Kim Kardashian ist eine „Langweilerin im Bett“

Viel wurde über die Gründe für das Liebes-Aus von Kim Kardashian und Pete Davidson in den letzten Wochen spekuliert. Volle Terminkalender hätten ebenso dazu geführt, dass sich das Promi-Pärchen zusehends voneinander entfernt habe, wie der Altersunterschied von 13 Jahren. „Pete ist 28 und Kim ist 41 - sie sind im Moment einfach an sehr unterschiedlichen Punkten in ihren Leben. Pete ist total impulsiv und will, dass sie spontan nach New York fliegt oder wo auch immer er gerade ist“, hieß es. Oft sei Kardashian, die nicht nur eine viel beschäftigte Geschäftsfrau, sondern vor allem Mama von vier Kindern ist, „völlig erschöpft von dieser Beziehung“ gewesen.