Die Erlösung für Salzburg kam erst spät

Ein hartes Stück Arbeit wartete auf die Eisbullen zum Auftakt in die Champions League-Saison. Dabei ließ der norwegische Meister gerade im Startdrittel die Muskeln spielen, ging – wie angekündigt – knallhart an den Mann. Bereits in dieser Phase ungewohnt: Die McIlvane-Crew lud die Gäste öfters zu Kontern ein. Das sah man so in der Vorbereitung nicht.