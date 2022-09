Porsche schnupperte bei Weltcup-Debüt am Podium

„Konnten uns klar steigern“

Umso beeindruckender die Leistungssteigerung im Hauptbewerb: In der am Montag abgehaltenen Kür landete die achtfache U25-EM-Teilnehmerin mit 71,7 Prozentpunkten auf dem sensationellen vierten Platz. „Uns ist von Beginn an viel gelungen, wir hatten viele Highlights in unserer Performance“, freut sich Porsche, die als Perfektionistin auch auf kleine Fehler verweist. „Wir konnten das Gelernte umsetzen und uns gegenüber dem Vortag klar steigern. Es freut mich außerordentlich, dass ich meinen ersten Weltcup gleich auf Platz vier abschließen konnte.“