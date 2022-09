Junger Mann von über 20.000 Killerbienen gestochen

Personal musste Bienen aus ihm heraussaugen

Bellamy wurde dann mit dem Flugzeug in das University of Cincinnati Medical Center geflogen, während Edwards mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus in der Nähe gebracht wurde, berichtete die lokale Presse. Der 20-Jährige wurde an ein Beatmungsgerät angeschlossen und in ein künstliches Koma versetzt. Bellamys Mutter erzählte Fox19, dass das Krankenhauspersonal die Bienen bis Sonntagmorgen aus ihm herausgesaugt habe.