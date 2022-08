Hornissen töteten Jäger - er hatte keine Chance

Attacke aus dem Hinterhalt

Völlig unerwartet geschah das Unglück. Ein Schwarm Hornissen attackierte den überraschten Waidmann. K. konnte sich mit Müh und Not zwar in Sicherheit bringen, doch die Insektenstiche wurden ihm zum Verhängnis. „Erich hat noch einen Kollegen per Handy verständigt und ihm kurz mitgeteilt, was passiert ist“, heißt es aus der Gemeinde. Sofort eilten Rettungskräfte ins unwegsame Gelände.