„Dachte, in Butscha kann normales Leben beginnen“

In den ersten Tagen der Invasion blieben sie noch in ihrer Wohnung. Dann kam der Beschuss immer näher, zwei Granaten schlugen ins Nachbarhaus ein. „Das war am vierten Kriegstag, da versteckten wir uns zum ersten Mal im Keller. Das Stromnetz war noch nicht zerstört, auch Wasser gab es noch, also gingen wir zurück in die Wohnung, obwohl es damals schon gefährlich war“, erzählt der Ukrainer. Bald rückten russische Truppen in die Stadt ein, Gas, Wasser und Strom wurden abgestellt. Mit mehr als 60 anderen Leuten, die nicht rechtzeitig flüchten konnten, versteckten sie sich im Keller des Mehrparteienhauses. Die Nachbarn halfen sich gegenseitig, viele brachten Lebensmittel mit. Es war Anfang März und eiskalt. Bei völliger Dunkelheit mussten die Menschen auf dem nackten Betonboden schlafen, einige hatten auch Klappbetten und Matratzen.