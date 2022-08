Sabitzer verlängert bei LASK und wird verliehen

Thomas Sabitzer hat seinen Vertrag beim LASK bis 2024 verlängert und wird dennoch wieder an die Konkurrenz abgegeben. Der 21-Jährige wird in der laufenden Saison für die WSG Tirol auf Torjagd gehen, wo er bereits vergangene Saison im Aufgebot stand. Das teilten die Linzer via Presseaussendung mit.