Wiener Gebührenerhöhung für Neos „enttäuschend“

Laut den Pinken kam die Ankündigung Ludwigs in einem „Krone“-Interview nämlich mitten in den Verhandlungen zu einem möglichen Stopp. Von den Neos heißt es weiter: „Wir haben uns in wochenlangen Verhandlungen für eine Aussetzung der Valorisierung ausgesprochen und waren sehr zuversichtlich, eine Einigung zu erzielen. Wir müssen jede leistbare Möglichkeit in Betracht ziehen, um die Menschen und Betriebe zu entlasten.“