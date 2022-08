Größtes Saurierskelett Europas in Garten entdeckt

Portugiesische und spanische Forscher haben das versteinerte Skelett nun freigelegt. Bei dem Fund in Pombal in Portugal handle es sich vermutlich um einen Sauropoden und „eines der größten Exemplare, die in Europa, vielleicht sogar in der Welt, entdeckt wurden“, sagte die Paläontologin Elisabete Malafaia von der naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Lissabon am Montag.