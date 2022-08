Van der Bellen: Die Wahrheit sagen und „führen“

Energiekrise, Teuerungskrise, Corona-Krise, Klimakrise: Während der Überblick über die derzeitigen Herausforderungen in unserem Land immer schwieriger wird, appelliert Bundespräsident Alexander Van der Bellen an Zusammenhalt und Solidarität in der Bevölkerung - dies sei „unsere Waffe“ im Ukraine-Krieg. Im Rahmen seiner „Österreich-Erklärung“ nahm er am Montag auch die Bundesregierung in die Pflicht: Man müsse den Menschen die Wahrheit sagen und „führen, nicht verführen“.