„Wir rutschen in vorindustrielles Zeitalter ab“

Bundespräsidentschaftskandidat Tassilo Wallentin spart im Live-Interview mit krone.tv nicht mit düsteren Prophezeiungen und Kritik an der Bundesregierung: „Österreich wird durch die Untätigkeit und Hilflosigkeit der Regierung in Sachen Energieversorgung in das vorindustrielle Zeitalter zurückversetzt“, so der aktuelle Befund des Rechtsanwalts, der nun Bundespräsident werden will.