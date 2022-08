Van der Bellen: „Auge auf Arbeit der Regierung“

Van der Bellen: „Nehme Sorgen der Österreicher ernst“

Zwei Top-Profis aus der Energiewirtschaft konnte er für seinen Beraterstab gewinnen. Wolfgang Anzengruber, langjähriger Vorstandsvorsitzender der Verbund AG, und Angela Köppl, Ökonomin beim Wifo mit den Schwerpunkten Klimawandel und Energiewirtschaft. Beide arbeiten ehrenamtlich. Ihre Expertise werden sie in Form von Briefings und Arbeitssitzungen zur Lage am Energiemarkt zur Verfügung stellen. „Ich nehme die Sorgen der Österreicher ernst. Wir müssen alles tun, damit unsere Wirtschaftskraft nicht nachhaltig geschädigt wird, und dürfen nicht zulassen, dass unsere Bevölkerung friert oder sich das Leben nicht mehr leisten kann“, so Van der Bellen.