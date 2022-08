Van der Bellen meldete sich nach Unfall zurück

„Voll motiviert für die Arbeit“

Alexander Van der Bellen war wie berichtet am Sonntag ins Krankenhaus gebracht worden, das er bereits am Montag wieder verlassen konnte. Er war bei einer Wanderung am Kaunergrat abgerutscht und zog sich dabei Abschürfungen und eine leichte Gehirnerschütterung zu. Wegen dieser Verletzungen musste sich der amtierende Bundespräsident ein paar Tage lang schonen und sagte Termine ab, unter anderem die Teilnahme am Forum Alpach. Am Freitag sei Van der Bellen wieder „voll motiviert für die Arbeit“, wie es im Video heißt.