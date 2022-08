„Vernichtungsfeldzug“: Sobotka beklagt ÖVP-Kritik

Mit Brachial-Rhetorik hat Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka Angriffe gegen die ÖVP verurteilt. In einem Interview beklagte er den seiner Ansicht nach eskalierten ÖVP-Untersuchungsausschusses und Spekulationen rund um die Zukunft von Parteichef und Kanzler Karl Nehammer. Insgesamt werde „ein Vernichtungsfeldzug gegen die ÖVP“ geführt, so Sobotka. Kritik übte er auch an Politikern, die an den Russland-Sanktionen zweifeln.