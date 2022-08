Massive Cyberangriffe auf Montenegros Regierung

Die Regierung von Montenegro ist Ziel eines groß angelegten Hackerangriffs geworden. In mehreren Wellen am Freitag und Samstag wurden Computersysteme mehrere staatlicher Behörden „infiziert“ - darunter auch jene des Finanzministeriums -, wie Verwaltungsminister Maras Dukaj am Samstag mitteilte. Für die Regierung von Ministerpräsident Dritan Abazovic steht der Verantwortliche bereits fest: Russland.