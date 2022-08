Altach-Ladies starten Bundesliga mit Arbeitssieg

Nach einer torlosen ersten Halbzeit erwies sich Fischer bei einem abgefälschten Maria Olsen-Freistoß (52.) und einem Kopfball von Eileen Campbell (56.) erneut zweimal als Retterin in höchster Not. Doch in der 62. Minute war auch sie machtlos, als Olsen Linda Natter schickte und diese den Ball zum verdienten 1:0 über die Bergheim-Torfrau lupfte. Das 2:0 und damit die endgültige Entscheidung fiel aber erst in Minute 90, als Campbell nach Zuspiel von Emilia Purtscher netzte.