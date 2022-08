Schüsse: Bub im Nacken getroffen, zwei Flüchtige

Es waren wilde Szenen, die sich am Freitag in den frühen Morgenstunden im Tiroler Unterland abgespielt haben. Kurz vor 5 Uhr geriet bei Wörgl (Bezirk Kufstein) ein verdächtiger Kastenwagen ins Visier einer Polizeistreife. Doch anstatt sich kontrollieren zu lassen, drückte der Lenker aufs Gas - er flüchtete und kam letztlich bis ins mehr als 30 Kilometer entfernte St. Johann in Tirol im Bezirk Kitzbühel. Mit an Bord: offenbar vier - und nicht wie zunächst angenommen zwei - weitere Insassen.