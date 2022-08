Fünf schöne Genuss-Radwege in Österreich

3. Neusiedler-See-Radweg

Der Neusiedler See ist der zweitgrößte Steppensee Europas, und die Natur rundum einzigartig. Der 125 Kilometer lange Radweg um den See ist ideal für Familien, denn es gibt nur geringe Steigungen. Und Fährverbindungen zwischen dem Ost- und Westufer machen die Tour zu einem gemütlichen Ausflug in den Nationalpark Neusiedler See - Seewinkel.