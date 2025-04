Mit Kübel und Kurbel: Froschretter im Sattel!

„Die Amphibien wandern an diesen Zäunen entlang und fallen dann in die eingegrabenen Kübel“, erklärt Helga die vielfach angewendete Zaun-Kübel-Methode und hebt, begleitet von leisem Quaken, zwei Laubfrösche aus einem der vielen Kübel, um sie kurz darauf am nahen Gewässer wieder freizulassen.