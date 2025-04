Gewinnen Sie eine Teilnahme am Genuss-Raderlebnis

Die Tour beginnt in Villach, wo mediterranes Flair auf Gemütlichkeit trifft, und führt entlang des Rosentals zum Klopeiner See. Abends gibt es einen Musikabend mit regionalen Köstlichkeiten samt Wasser-Multimediashow und wer will, der kann gratis im neuen Badehaus am Klopeiner See entspannen. Am nächsten Tag wird nach Klagenfurt geradelt, wo ein Kulinarik- und Musikfest im Lendhafen die Radfahrer verzaubern wird, bevor es zu einer Sondervorführung des „Jedermann reloaded“ geht.