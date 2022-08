Alkolenker stürzte in Bachbett und schlief ein

Da traute eine Radfahrerin wohl ihren Augen nicht, als sie Freitagmittag in Altendorf in der Gemeinde Sittersdorf ein Autowrack mitten in einer Böschung eines ausgetrockneten Bachbettes entdeckte. „Als sie den Lenker schlafend im Pkw sah, verständigte sie die Einsatzkräfte“, heißt es seitens der Polizei.