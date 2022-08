Belarus: Kampfflugzeuge für Atomwaffen umgerüstet

Lukaschenko hatte in der Vergangenheit immer wieder behauptet, dass auch Polen und andere Staaten eine Gefahr für Belarus seien. Belege dafür gibt es jedoch nicht. Belarus, oft als letzte „Diktatur Europas“ bezeichnet, unterstützt Russland in seinem Krieg gegen die Ukraine. So stellt die Regierung etwa Militärstützpunkte zur Verfügung, von denen die Ukraine angegriffen wird. Eine Rolle könnte die wirtschaftliche Abhängigkeit von Russland spielen.