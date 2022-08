Moskau: Angriffe wurden „bewusst verlangsamt“

Man führe „mit Präzisionswaffen“ Angriffe gegen die militärische Infrastruktur in der Ukraine aus, behauptete Schoigu am Mittwoch in der usbekischen Hauptstadt Taschkent. „Dabei wird alles getan, um Opfer unter der Zivilbevölkerung zu vermeiden. Natürlich wird dadurch das Tempo der Offensive verlangsamt, aber wir tun dies ganz bewusst“, so der Minister. Dem widersprechen nicht nur die zahlreichen zivilen Todesopfer nach russischen Angriffen, sondern auch die Erkenntnisse des britischen Geheimdienstes.