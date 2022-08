„Ich bin sehr stolz, unser Land zu vertreten!“

Beauty-Contest mit viel Programm

Die Blondine ist voller Vorfreude, wie sie der „Krone“ verraten hat: „Ich bin sehr stolz, Österreich auf der berühmten Elvis Presley-Bühne in Las Vegas vertreten zu dürfen!“ Bei dem mehrtägigen Beauty-Contest in der Wüste Nevadas wird Eva ein durchgetaktetes Programm absolvieren: „Es gibt Proben, Dinnereinladungen und Galaevents, darunter ein nobles Abendessen in der Elvis Presley-Suite.“