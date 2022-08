Fast 1000 Tote bei Hochwasser in Pakistan

Das Land leidet seit Mitte Juni unter ungewöhnlich starkem Monsunregen. Die Klimaschutzministerin sprach am Donnerstag in den sozialen Medien von den heftigsten Regenfällen in der Geschichte des Landes, Meteorologen und Meteorologinnen warnten bereits Ende Juni vor Rekordfluten. Erst im Frühjahr war Pakistan von einer ungewöhnlich frühen Hitzewelle betroffen.