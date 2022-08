UNO: Über 60 Länder kämpfen mit Lebensmittelimport

„In Sierra Leone nimmt der Konsum nahrhafter Lebensmittel durch ärmere Menschen infolge gestiegener Preise ab. Ähnliche Risiken werden aus Kolumbien, Kongo, Tschad, Ecuador, Irak, Kenia, Malawi und Mauretanien gemeldet“, schreibt David Nabarro, Sondergesandter der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für Covid-19, am 4. August über ein Expertentreffen am 28. Juli in dem von „Politico“ eingesehenen E-Mail.