Bright Eyes: Stark hergerichtet beim Comeback

Song-Preziosen wie das stampfende „Another Travelin‘ Song“, „Poison Oak“, „I Believe In Symmetry“ oder „No One Would Riot For Less“ bekommen einen bittersüßen Beigeschmack, wenn der Frontmann einmal wieder an sich selbst verzweifelt und den Drive der restlichen Band nicht mitgehen kann. Hat Oberst stimmlich aber einmal in die Schiene gefunden, merkt man wenig Unterschied zu den Glanztagen von früher. Wenn er sich konzentriert, dann zieht er sein devotes Publikum noch immer mühelos in seinen Bann. Nehmen aber die Sorgen und Nöte überhand und vermischen sich mit seiner sicht- und hörbaren Illuminierung, dann hat das Dargebotene weder die nötige Kraft, noch das nötige Durchsetzungsvermögen für ein derart großes Event. Die Unsicherheiten kulminieren in mehr oder weniger schlechten Witzen, bei denen der Sänger immer wieder den Faden verliert, die Pointe verschläft oder schlichtweg nicht mehr weiterweiß.