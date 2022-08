Mattle über Chats: „Das ist nicht meine Art“

Es herrscht eine Krise des Vertrauens in die Regierung, sie rangiert beim Vertrauensindex am letzten Platz. Wie viel Anteil haben die Skandale und die Chats der ÖVP an diesem kritischen Zustand?

Bei der Vertrauenskrise nehme ich alle Parteien in die Pflicht. Bei den Chats hingegen geht es darum, wie man miteinander umgeht. Das sind Dinge, die man auf meinem Handy nicht finden wird. Wenn ich mit jemandem nicht zurechtkomme, spreche ich das mit ihm persönlich aus.