Einheitlicher Strompreis für Tiroler gefordert

Mehr als verdoppelt hat sich der Strompreis in Hopfgarten mit 15. August, wie die „Tiroler Krone“ schon im Vorfeld berichtete. Und auch in Wörgl kündigten die Stadtwerke eine massive Erhöhung ab 1. Oktober an. Dort forderte die Opposition deswegen auch die Einberufung eines Sondergemeinderates.