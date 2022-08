Nach klarer Ansage: Mattles Weg ohne die FPÖ

Die Taktik hinter der klaren Ansage

Warum also macht Mattle eine in dieser Klarheit doch überraschende Aussage? Hier kann nur spekuliert werden. Vielleicht, weil er damit tatsächlich einmal den neuen ÖVP-Kurs signalisieren will? Vielleicht, weil er vom Typ her nicht so abgebrüht ist wie manch anderer in dieser Position und die zuletzt immer häufiger werdenden persönlichen An- und Untergriffe an ihm nicht so abprallen, sondern ihn treffen, was politische Gegner ja beabsichtigen. Wie auch immer. Mattle hat sich festgelegt. Und damit kennen sich die Wähler aus.