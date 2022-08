Tirol-Wahl: Mattle muss bei Bekanntheit Gas geben

Ein überraschendes Ergebnis in Sachen Politiker-Bekanntheit hatte bereits im Juni die IMAD-Umfrage im Auftrag der „Tiroler Krone“ geliefert: Erstmals in Tirol führte mit 87 Prozent ein FPÖ-Politiker das Ranking an. Hinter Markus Abwerzger folgten SPÖ-Chef Georg Dornauer (84 %) und der Spitzenkandidat der Grünen, Gebi Mair (79 %). Erst dann kam mit 71 Prozent der neue Tiroler ÖVP-Obmann Anton Mattle.