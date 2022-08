Mit Mozart und Schurli unterwegs im Pixel-Wien

„Das ist unsere erste Ausstellung!“, sagt Bernhard Nessler von der Künstlergruppe CryptoWiener, die bisher nur im Netz aktiv gewesen ist. Dort entwickelten Nessler und seine Kollegen in den letzten vier Jahren einen virtuellen Raum, der Wien nachempfunden ist. Damit die virtuelle Stadt auch Wien bleibt, gibt es Kaffeehäuser, Würstelstände, den Prater, die Bim und legendäre Figuren. Im OK Offenen Kulturhaus hat man das gepixelte Wien nun wiederum in Echt nachgebaut – eine gelungene Premiere!