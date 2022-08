Drei neue Linien für Schüler und Pendler

Seit Start vor zwei Jahren benutzen rund 1000 Burgenländer mehrmals wöchentlich die Verbindungen B1 bis B8. Mit Schulstart bzw. am 3. Oktober werden insgesamt drei weitere Linien dazu kommen. Sie sollen das Angebot insbesondere für Schüler aus dem Bezirk Oberpullendorf, die in Oberwart die Schule besuchen, sowie für Pendler mit dem Ziel Wr. Neustadt bzw. Wien deutliche Verbesserungen bringen. 185 Schüler aus dem Bezirk Oberpullendorf besuchen Höhere Schulen in Oberwart und Pinkafeld, die Busfahrzeiten sind darauf abgestimmt.