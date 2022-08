Hockey-Nationalteam steht vor Teilnahme an EM 2023

Österreichs Hockey-Nationalteam der Männer steht vor der Teilnahme an der EM 2023 in Deutschland! Mit einem 3:0 gegen Italien holte die ÖHV-Auswahl am Mittwoch den 2. Sieg im Rahmen des Vier-Nationen-Qualifikationsturniers im Wiener Prater. Michael Körper erzielte im Hockey-Stadion alle drei Tore nach kurzen Ecken ...