So bekommt man eine Mango schnell aus ihrer Schale

Demnach muss man nur die Mango halbieren. Dann nimmt die „Magie“ praktisch ihren Lauf: Man nimmt ein Wasserglas in die Hand und setzt die offene Seite der Mango am Rand des Glases an. Jetzt einfach die Mango mit dem Glasrand ausschneiden, da fällt das Fruchtfleisch praktisch von selbst aus der Schale.