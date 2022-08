DualSense Edge: Sony enthüllt neuen PS5-Controller

Der neue Controller soll es dank hard- und softwarebasierter Anpassungsoptionen ermöglichen, „das Spielerlebnis komplett zu personalisieren“, wie Sony verspricht. Anpassungen sind demnach unter anderem an den Bedienelementen, wie den Tasteneingaben, den Sticks und den Triggern möglich. Sobald Gamer für sie oder für einzelne Spiele die optimale Einstellung gefunden hätten, könnten sie diese in Bedienelementprofilen speichern, so der PlayStation-Hersteller.