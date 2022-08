„Abhängige keine Einsicht, was gut für sie ist“

Der Fall Melina (Name geändert), die 2020 mit 13 Jahren an einer Drogenüberdosis gestorben ist, scheine sich laut FP-Landesparteichef auf drastische Art zu wiederholen: „Wieder kämpft ein Mädchen gegen die Drogensucht und die Familie gegen untätige Behörden. All jene Abgeordneten, inklusive Landesregierung, sollen sich schämen, die vor einigen Monaten gegen meinen Antrag im Landtag gestimmt haben. Dieser sollte die Möglichkeit schaffen, dass Minderjährige wie in Deutschland auch gegen ihren Willen für eine Therapie bzw. einen Entzug festgehalten werden dürfen. Ein drogenabhängiges Mädchen hat nicht die Einsicht, was gesundheitlich gut für sie ist. Das ist lebensfremd.“